В чемпионат по армейскому многоборью добавили состязания расчетов БПЛА и роботов

На одном из полигонов Московского военного округа завершился чемпионат Вооруженных Сил РФ по армейскому тактико-стрелковому многоборью. Об этом сообщили в Минобороны России и предоставили видео с соревнований. Уточняется, что турнир организован Главным управлением боевой подготовки ВС РФ.

Чемпионат, по словам организаторов, проводится с целью совершенствования огневой и тактической выучки военнослужащих с учетом нового опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

"Участникам впервые предоставили возможность отработать все задачи на виртуальном поле боя, что является новацией при проведении данного состязания", - заявил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

По словам военачальника, все дисциплины чемпионата четко соответствуют требованиям, которые предъявляются на поле боя в зоне СВО.

Для подготовки к упражнению в составе штурмовой группы использовался комплексный тактический тренажер мотострелкового отделения "Рубеж", который сейчас проходит апробацию. Комплекс предназначен для обучения личного состава пользованию конкретными типами вооружений, будь то противотанковый ракетный комплекс, боевые машины или управление беспилотниками. При этом комплекс работает в едином информационном поле и использует в качестве карты оцифрованную реальную местность.

"Для участников соревнований были смоделированы различные ситуации боевого применения стрелкового оружия, в которых военнослужащие демонстрировали мастерство владения огнестрельным оружием в дневное и ночное время суток. Бойцы выполняли упражнения по стрельбе на месте и в движении", - рассказали в военном ведомстве.

В основной части соревнования участники выполняли учебно-боевую задачу в составе разведывательно-штурмовой группы, где военнослужащие оценивали обстановку с помощью беспилотников и с ее учетом принимали решение о дальнейших действиях. Участники совершали марш на мототехнике и квадроциклах, а также вели противодействие дронам с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия.

Отмечается, что в этом году в чемпионат добавили состязания расчетов БПЛА и наземных робототехнических комплексов.

В новой дисциплине соревнования проходили между военнослужащими и резидентами Центра беспилотных систем и технологий, который объединяет разработчиков и производителей беспилотников, средств РЭБ и других технических средств.

"Это позволило обмениваться актуальным опытом применения беспилотных систем в зоне СВО между военнослужащими и непосредственными гражданскими разработчиками," - отметили в Минобороны РФ.

В соревнованиях также участвовали военно-патриотические общества России, которые соревновались по стрельбе из пневматического оружия и в лазертаге.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 участников из 16 команд. Победителем в общекомандном зачете стала команда Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Второе место заняла команда Южного военного округа, а третье место - команда ВДВ России.