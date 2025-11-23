Жителей Кубани предупредили об угрозе падения беспилотников

В Краснодарском крае второй раз за сутки введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает МЧС России через приложение.

В ведомстве предупредили жителей региона об угрозе падения БПЛА. Им порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

Утром на территории города Ахтубинска в Астраханской области тоже действовал красный уровень опасности атаки дронов. В местной администрации призвали горожан по возможности не покидать дома.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.