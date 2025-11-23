США продолжают продавать странам НАТО огромные партии оружия для последующих поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Этот жулик Джо (бывший президент США Джо Байден — прим. «Ленты.ру») отдал все бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая "большие" деньги!» — высказался политик.

Трамп пожаловался, что власти Украины не выразили никакой благодарности за усилия по урегулированию конфликта с Россией, а страны Европы продолжают покупать нефть у Москвы. Он также отметил, что получил от предшественника на посту конфликт, который «не должен был состояться», и помянул всех жертв противостояния.

Раскрыта цель Зеленского до дедлайна Трампа

Ранее Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США. Президент США отметил, что Киев «может продолжать воевать», но у Украины нет козырей.