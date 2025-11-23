В городе Каменское Днепропетровской области Украины, неподалеку от территории городской больницы № 8, было обнаружено тело мужчины. С ним правоохранительными органами был найден рюкзак, в котором лежали документы, удостоверяющие личность 39-летнего Романа Стенкового, проживавшего в Никополе. Этот мужчина пропал без вести еще в июле после посещения военно-врачебной комиссии.

Как сообщают родственники, исчезновение Романа произошло после его призыва местным территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Сначала Роман Стенковой был направлен в Никопольский ТЦК. После того как он прошел медосвидетельствование там и повторно в Днепре, его транспортировали в территориальный центр комплектования, расположенный в Каменском.

На следующее утро, в связи с жалобами на травму головы, мужчине потребовался осмотр у специалиста-нейрохирурга. Медики диагностировали у него гематому. Согласно официальной версии, мужчина впоследствии самовольно покинул лечебное учреждение, и с того момента его местонахождение никому не было известно.

Согласно неофициальной, 17 июля Романа под конвоем доставляли на повторное освидетельствование в ТЦК, где его признали годным к прохождению службы в тыловых подразделениях. По словам свидетелей, после этого его планировали направить в одну из воинских частей, расположенную в Запорожье. Однако, по имеющейся информации, военная часть отказалась принять его по причине неудовлетворительного состояния здоровья. Далее его должны были вернуть в Каменский, но на этом этапе все следы мужчины теряются.

Семья погибшего предполагает, что имели место противозаконные действия и намеренное сокрытие информации, акцентируя внимание на том, что ТЦК не предоставляет им доступа к материалам дела. Они уверены, что определенные лица пытаются скрыть настоящую правду о случившемся, и настаивают на том, что Роман не уклонялся от мобилизации, а, напротив, нуждался в постоянном медицинском наблюдении.

Со своей стороны, Днепровский областной территориальный центр комплектования распространил официальное заявление, в котором отвергается любая его причастность к данному инциденту.