Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" во время выступления на Dubai Airshow 2025 выполнил новую фигуру пилотажа.

© Российская Газета

"Это поворот на горке на 540 градусов. На верхней точке горки, когда вертолет замирает, мы выполняем полный оборот в одной плоскости, потом еще доворачиваем и уходим вниз. Раньше эта фигура нигде не демонстрировалась", - рассказал ТАСС командир экипажа Александр Чередниченко.

Соосная схема Ка-52 помогает ему выполнять сложные фигуры с поворотами вокруг своей оси. Например, "Аллигатор" разворачивается с угловой скоростью 120 градусов в секунду, интенсивно набирая высоту при этом. Получается эффектная спираль.

"Элементы подбирались так, чтобы программа получилась максимально зрелищной, похожей на фигурное катание. Чтобы один элемент переходил в другой без остановок", - объяснил летчик.

Программа выступления составляется заранее. Ее проверяют на предмет безопасности и согласуют с организаторами авиашоу.

"Все как в спорте: валидация, квалификация", - заметил штурман Максим Беспалый.

Он рассказал, что пилотаж Ка-52 заметно отличается от самолетного - вертолет может выполнять фигуры, недоступные другой авиатехнике.

"Аллигатор" стал единственным вертолетом, выступившим в рамках летной программы Dubai Airshow 2025.