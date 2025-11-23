США помогут Украине построить «стену безопасности» в зоне СВО

© Unsplash

Соединенные Штаты со своими союзниками готовы помочь Украине построить высокотехнологичную «стену безопасности» на линии соприкосновения на востоке страны в случае мирного урегулирования конфликта, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Накануне агентство Reuters сообщило, что США могут прекратить поддержку Киева оружием и остановить обмен разведданными со страной в случае отказа от мирного плана.

Источник отметил, что массмедиа бездоказательно упрекают правительство США в том, что оно отказывается предоставлять разведывательную информацию Киеву. По его словам, данные предоставляются украинской стороне в полном объеме.

По данным газеты, специалисты при возведении защитной стены будут использовать продвинутые технологии. Вместе с тем, пока неизвестно, какого типа она будет — оборонительной линией как таковой либо «стеной дронов».