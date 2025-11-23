Уничтожен украинский зенитный комплекс С-300

Армия России 22 ноября уничтожила украинскую систему ПВО средней дальности С-300. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке событий за сутки.

Место поражения ЗРК не называется. Вместе с ним ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, работавшим на армию, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах.

Потери противника в зонах действия группировок ВС РФ составили 1320 военнослужащих, 10 броневиков и БТР, танк, 21 станция РЭБ, три орудия, более сотни автомобилей и десяток складов.

По сведениям из открытых источников, на начало 2025 года ВСУ располагали 170 пусковыми установками С-300ПС/ПТ и 8 более современными установками С-300ПМУ. Число систем управления и радаров, без которых пусковые не работают, не называется.

Несмотря на то что большая часть украинского парка С-300 морально устарела - ВС РФ уже более 10 лет используют С-300, модернизированные до уровня ПМ1/2, - построенные в СССР зенитные комплексы остаются грозным оружием, и уничтожение каждого значительно облегчает работу нашим летчикам.