ВС РФ освободили Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Украинские боевики в зоне ответственности группировки войск «Восток» потеряли до 225-ти человек, боевую бронемашину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

За сутки российская армияпоражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ. Также уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, в Минобороны РФ добавили, что средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, реактивный снаряд HIMARS и 140 вражеских беспилотников.