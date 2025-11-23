СМИ: Умеров согласился на вывод украинских войск из Донбасса

Секретарь СНБО Украины Умеров на переговорах в США согласился на вывод украинских войск из Донбасса и сокращение ВСУ до 600 тысяч человек, пишет в статье для Washington Post обозреватель Давид Игнатиус.

Автор статьи заметил, что переговоры по новому плану начались почти месяц назад, их возглавили американцы, консультируясь с российскими, европейскими и украинскими партнерами.

Обозреватель уточнил, что процесс достиг пика в прошлые выходные после того, как высокопоставленный турецкий чиновник сообщил спецпредставителю президента Стивену Уиткоффу, что Рустем Умеров готов встретиться с ним во Флориде.

«На встрече во Флориде Умеров заявил, что [Владимир] Зеленский, возможно, готов пойти на компромисс по важнейшему вопросу обмена территории в Донецке на мирное соглашение, чего требует Россия», — отметил Игнатиус.

По его данным, Умеров также заявил, что Украина с некоторой долей вероятности согласится ограничить численность своей армии до 600 000 человек.

Ранее на этой неделе портал Axios сообщил, что Умеров обсуждал план США с одним из его разработчиков — Уиткоффом. Стороны достигли «множества договоренностей».

The New York Post написала, в свою очередь, что американская сторона получила «положительный отзыв» от Умерова по поводу проекта.