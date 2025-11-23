MWM: Темпы уничтожения Patriot превзошли возможности Запада по их производству
Темпы уничтожения зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине превзошли возможности стран Запада по восполнению потерь, сообщает Military Watch Magazine.
Вооруженные силы Украины получили новые ЗРК большой дальности американского производства из Германии. Украинские чиновники сообщили, что недавно поставленные батареи уже интегрируют в сеть противовоздушной обороны страны.
"Однако, несмотря на значительные усилия по расширению производства, темпы уничтожения украинских систем значительно превысили коллективные возможности стран Западного блока по пополнению запасов", - пишет MWM.
При этом стоимость каждой системы Patriot оценивается в 2,5 миллиарда долларов, что делает ее самой дорогой системой вооружения, развернутой Вооруженными силами Украины, а финансирование поставок, по данным издания, оказалось особенно обременительным для Германии и других стран Запада.
"Эффективность системы Patriot против российских ракетных ударов все чаще ставится под сомнение, поскольку украинские и западные источники уже несколько месяцев предупреждают о том, что ее способность перехватывать ракеты ограничена", - отмечает Military Watch.
За последние месяцы представитель Воздушных сил ВСУ Игорь Игнат не раз заявлял о том, что ПВО страны сталкивается с растущими трудностями при перехвате российских баллистических ракет, напоминает MWM.