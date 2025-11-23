США могут передать Украине "Томагавки" после завершения конфликта

Администрация США рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk после завершения боевых действий в рамках будущих гарантий безопасности Киева. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на информированные источники в американских правительственных кругах.

© Московский Комсомолец

Согласно опубликованной информации, такой шаг рассматривается Вашингтоном как альтернатива размещению европейских войск на территории Украины, на что вряд ли согласится Россия. "Вместо этого официальные лица США рассматривают возможность предоставления Украине "Томагавков" в качестве альтернативы", - отмечает Игнатиус в своей колонке.

При этом американские представители выражают уверенность, что Украина не будет использовать эти ракеты для превентивных ударов по территории России, поскольку подобные действия приведут к потере поддержки со стороны США и европейских союзников. Эта позиция согласуется с условиями мирного плана администрации Трампа, где прямо запрещаются превентивные дальнобойные удары по России.

В опубликованном ранее документе четко оговаривается: "Если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными". Таким образом, передача высокоточного оружия будет сопровождаться строгими ограничениями на его применение.