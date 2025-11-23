Командование ВСУ бросило умирать 1000 военнослужащих в котле Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации.

© Российская Газета

Об этом сообщает Mash. По данным канала, украинские войска уже четвертые сутки не ведут пехотные атаки на Ровное - ключевое село в окружении. На севере Красноармейска штурмовикам ВС РФ осталось освободить одну улицу. А на остатки гарнизона ВСУ в Димитрове ВКС России каждый день обрушивают ФАБ-3000.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что армия на 75 процентов взяла под контроль Красноармейск. В Сети появилось видео, как штурмовики выводят из города колонну пленных боевиков ВСУ.