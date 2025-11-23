В Белоруссии рассказали о контактах с Западом в военной сфере

Белоруссия сохраняет рабочие контакты со странами Запада в военной сфере, Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики генерал-майор Валерий Ревенко в эфире «ВоенТВ».

По его словам, контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки, для поддержания мира, по крайней мере, около границ республики.

Ревенко также рассказал, что Белоруссия развивает отношения в военной сфере со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Что касается России, отношения двух стран в военной сфере остаются стабильными, подчеркнул он.

Белорусские военные дипломаты строят отношения с зарубежными коллегами на основе доверия и партнерства, формируя тем самым прочный фундамент для укрепления обороноспособности и повышения авторитета Белоруссии на международной арене, также подчеркнул он.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европейский союз (ЕС) должен послать Белоруссии четкий сигнал об опасности ужесточения санкций. Также ранее Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.