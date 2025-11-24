В США оценили перспективы российского «Охотника»

Россия продолжает производить новые системы вооружения и разрабатывать новые военные технологии, и следующей важной российской платформой может стать ударный беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник", сообщает The National Interest.

Этот тяжелый малозаметный БПЛА иногда называют беспилотным летательным аппаратом шестого поколения, отмечает издание. Внешне он напоминает слегка уменьшенную версию бомбардировщиков B-2 Spirit или B-21 Raider, так как построен по схеме "летающее крыло", которая обеспечивает меньшую эффективную площадь рассеяния и делает БПЛА менее заметным для радаров.

Ожидается, что С-70 будет действовать совместно с пилотируемым истребителем Су-57, выполняя функцию ведомого.

"Разработка С-70 знаменует собой попытку России создать большой, малозаметный БПЛА, способный действовать в спорном воздушном пространстве, нести вооружение и взаимодействовать с истребителями нового поколения", - пишет TNI.

Также есть сведения, что С-70 разработаны для работы в условиях низких температур и могут использоваться для патрулирования вдоль Северного морского пути и в Арктике.

Программу разработки этого дрона нельзя игнорировать или недооценивать, делает вывод издание.