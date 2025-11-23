Сентябрьские события в Польше до сих пор не дают покоя странам североатлантического альянса.

© Московский Комсомолец

Ситуация с отражением атаки дронов выявила критический дисбаланс в стоимости обороны стран союзников.

«Действия Польши по обороне от беспилотников в сентябре – яркий пример того, почему цифры не на стороне НАТО», - пишет Telegraph.

По заявлению Британского информационного агентства «в этой операции были задействованы значительные силы НАТО: польские F-16, голландские F-35, итальянские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, многоцелевые транспортные самолёты-заправщики альянса и немецкие системы Patriot. Подтверждение этому дал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Для уничтожения вражеских целей использовались ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-7.

И вот здесь кроется главная проблема. Стоимость одной такой ракеты в новейшей конфигурации оценивается примерно в 1,37 миллиона долларов США (108 млн рублей) для внутренних закупок по состоянию на 2025 год. Экспортная цена, как правило, ещё выше. Таким образом, ответ НАТО на эту относительно небольшую атаку непонятно чьих дронов обошёлся в сумму от $6,2 млн до $16,9 млн, если учитывать количество выпущенных ракет, а также затраты на эксплуатацию авиации и топливо.

Для сравнения, 19 беспилотников, замеченных в налете на Польшу, стоят всего около $10 тыс. за штуку. Это означает, что стоимость одного дрона в 30-90 раз ниже стоимости ракеты, использованной для его уничтожения.

Эта колоссальная разница в цене ставит под сомнение эффективность текущей оборонной стратегии НАТО. Альянс тратит миллионы на уничтожение недорогих беспилотников.