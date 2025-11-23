MWM: Су-30СМ2 стал первым в мире истребителем, который уничтожил систему Patriot

Вооруженные силы России успешно применяют истребители Су-30СМ2 для нанесения ударов по зенитным ракетным комплексам Patriot американского производства, переданным ВСУ, сообщает Military Watch Magazine.

О применении этих самолетов для уничтожения пусковых установок Patriot стало известно из сообщения Ростеха.

"Это делает Су-30СМ2 первым в мире многоцелевым истребителем, который уничтожил западную систему противовоздушной обороны большой дальности", - пишет MWM.

Для этих целей российские истребители оснастили ракетами Х-31П, утверждает издание. Они отличаются высокой скоростью и малой массой, что позволяет каждому Су-30СМ2 нести по шесть таких ракет. Относительно небольшая дальность ракеты, составляющая примерно 130 километров, означает, что ее нельзя использовать против систем с большей дальностью, таких как Patriot, без определенного риска, хотя, как отмечает издание, возможность приближения самолетов типа Су-30 к цели на низких высотах потенциально делает такие операции возможными.

"Улучшение способности российского истребительного парка противостоять современным системам противовоздушной обороны большой дальности может дополнить передовые возможности ракетного арсенала и еще больше ускорить разрушение системы противовоздушной обороны Украины", - пишет MWM.

Ожидается, что ввод в строй большего числа истребителей пятого поколения Су-57, обладающих еще более мощными средствами радиоэлектронной борьбы и вооруженных значительно более совершенными типами ракет, позволит ВКС России еще эффективнее выводить из строя ПВО противника, подводит итог издание.

Напомним, что два дня назад ВКС России получили новую партию истребителей Су-30СМ2.