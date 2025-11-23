Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Каких-либо иных подробностей градоначальник не привел.

До этого Собянин сообщил уб уничтоженных БПЛА в 3:32 и 6:22 утра.

Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что несколько беспилотников упали на территорию Шатурской ГРЭС, в результате падения дронов начался пожар. Ссейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу. Электроснабжение в городе не нарушено, уточнил чиновник.

По данным Минобороны, ПВО за ночь перехватила и уничтожила 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Большинство дронов — 36 — были сбиты над акваторией Черного моря.