Вооруженные силы России добиваются успеха в рамках СВО несмотря на поддержку Украины со стороны Европы. Об этом заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в эфире немецкого телеканала Welt.

Парламентарий указал, что Европа уже четыре года помогает Украине в военном и финансовом плане, а также вводит антироссийские санкции. Несмотря на это, «русские продолжают побеждать на земле», сказал он.

«Эта война в конце концов приведет к тому, что вся государственность Украины, возможно, окажется под вопросом», — заявил Фронмайер.

По мнению депутата, положение Киева могло бы измениться после отправки войск стран НАТО на территорию республики, однако европейские лидеры не хотят принимать подобное решение из-за возможных последствий.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.