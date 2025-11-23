Силы ПВО сбили 75 дронов ВСУ в небе над Россией прошедшей ночью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью сбили 75 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Представители ведомства уточнили, что 36 коптеров уничтожили на Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской, три — над Смоленской, по два — над Московской и Белгородской, по одному — над Калужской и Рязанской, а также еще четыре — над Краснодарским краем.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Кроме того, 22 ноября в Рыльске Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю погибла супружеская пара, а их четырехлетний ребенок был тяжело ранен.