Киев в контактах с аудиторами США не исключил рост коррупции в стране

Украинские чиновники в разговоре с американскими аудиторами признали, что масштабные международные средства, направленные на восстановление страны, могут привести к еще большему росту коррупции.

Об этом говорится в отчете счетной палаты США (GAO), с которым ознакомилось РИА Новости.

США в Женеве проведут переговоры с Киевом и странами ЕС по мирному плану Трампа

"Представители правительства Украины сообщили нам, что поступающие в страну средства на восстановление приведут к росту коррупции", — говорится в документе.

По данным GAO, с 2022 по 2024 год США выделили на восстановление Украины более $56 млрд, а общий объем международных кредитов и грантов к декабрю 2024-го превысил $130 млрд.

В отчете подчеркивается, что из-за множества системных проблем и пробелов в законе Украина до сих пор не может обеспечить надежный контроль за расходованием средств, поступающих от других стран, и предотвратить коррупцию.