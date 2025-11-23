Бойцы 157-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен, несмотря на то, что их атаковали беспилотниками собственные сослуживцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Уточняется, что инцидент произошел в Харьковской области.

«В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БпЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар с дрона по окруженным солдатам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Бойцы пытались сдаться в плен на харьковском направлении. При этом двое были убиты, одному удалось сдаться, сохранив свою жизнь.