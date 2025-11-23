В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

Как сообщили в пресс-службе администрации Анапы, в городе курорте 23 ноября в 04:57 объявили угрозу атаки БПЛА.

© РИА Новости. Алексей Даничев

В мэрии напомнили, что при включении сирены-сигнала "Внимание всем" необходимо укрыться в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая) и не выходить на улицу.

А в расположенном рядом на Черноморском побережье городе Новороссийске в настоящее время идет отражение атаки украинских беспилотников. На всей территории муниципалитета включили сирену..