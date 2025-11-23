Харьков используется командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) как место сбора и подготовки колумбийских наемников. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
Как утверждает Киселев, затем иностранных наемников собираются перебросить на другие направления.
Ранее стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области. Из украинских войск сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз.