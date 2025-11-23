Харьков используется командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) как место сбора и подготовки колумбийских наемников. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

© Lenta.ru

По его словам, город «оккупирован колумбийскими наемниками». «По инсайдерской информации, сейчас в Харькове находятся 1,4 тысячи наемников из Колумбии, которые проходят обучение на операторов FPV-дронов, а также изучают БПЛА всех модификаций», — заявил собеседник агентства.

Как утверждает Киселев, затем иностранных наемников собираются перебросить на другие направления.

Ранее стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области. Из украинских войск сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз.