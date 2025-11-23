Собянин сообщил об отражении попытки атаки БПЛА на Москву силами ПВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались о девяти сбитых над регионами страны беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один дрон был уничтожен над Курской областью, еще восемь — над Белгородской областью. Уточняется, что БПЛА удалось сбить в период с 12:00 до 18:00 средствами ПВО.