Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Смоленской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 ноября уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Он отметил, что в ходе отражения атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры также нет.

«Оперативные службы работают на местах происшествий», — написал губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего в сторону столицы беспилотника.