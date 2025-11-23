В Нидерландах не смогли сбить дроны над авиабазой с ядерным оружием

Вооруженным силам Нидерландов не удалось сбить неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пролетевшие над авиабазой Волкель, на которой хранится ядерное оружие США. Об инциденте сообщили в Министерстве обороны.

Как говорится в заявлении ведомства, военнослужащие ВВС применили оружие с земли, чтобы сбить дроны. Они улетели и так и не были найдены.

Королевская военная полиция Нидерландов и другие правоохранительные органы начали проводить расследование. Дополнительной информацией о БПЛА и произошедшем они не обладают, заключили в Минобороны.

Ранее стало известно, что нескколько неизвестных беспилотников заметили в районе нидерландского аэропорта. Глава Минобороны страны Рубен Брекелманс заявил, что в связи с инцидентом было приостановлено воздушное движение.