В Новороссийске включили сирену, предупреждающую об отражении атаки БПЛА

В Новороссийске 23 ноября в 04:09 зазвучала сирена-сигнал "Внимание всем". Отражение атаки БПЛА". Об этом заявил мэр города-героя Андрей Кравченко.

"Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети", - написал руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале.

Напомним, примерно три часа назад на территории Новороссийска была объявлена угроза атаки БПЛА, на территории города тогда включили сирену-сигнал "Внимание всем".

Власти муниципалитета обратились с просьбой к местным жителям и гостям с просьбой не подходить к окнам своих квартир или домов ( в первую очередь тем, окна жили которых выходят на море.