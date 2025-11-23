Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты несколько дронов

В Севастополе военные отражают атаку украинских беспилотников. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

ПВО при отражении атаки на Севастополь сбила три беспилотника
По предварительным данным, силы ПВО уже сбили над акваторией Черного моря три БПЛА. Они были ликвидированы на значительном расстоянии от берега.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», - написал глава города в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

К слову, до этого Развозжаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадал человек.