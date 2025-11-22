В состав батальона «Азов»* (признана террористической организацией и запрещена в России) включили 125-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), там уже начали вводить нацистские ритуалы. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«С недавнего времени бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов" ВСУ, сотканного из отборных нацистов и бандеровцев всех мастей. Руководит всей этой военизированной структурой главный украинский нацист — [Андрей] Билецкий* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя российских силовых структур, комбриг спустя месяц после назначения ввел нацистские ритуалы.

Ранее члены Европейского парламента от Греции Лефтерис Николау Алаванос и Костас Пападакис возмутились проходящими в странах-участницах Евросоюза (ЕС) маршами «Азова» .