Израиль уничтожил пятерых командиров ХАМАС

Армия Израиля уничтожила пятерых командиров ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Он отметил, что Израиль сделал это в ответ на нарушение режима прекращения огня боевиками.

Нетаньяху подчеркнул, что в течение всего периода прекращения огня десятки террористов ХАМАС пересекли линию израильских позиций, чтобы атаковать израильские войска.

До этого президент США Дональд Трамп обратился с официальной просьбой к президенту Израиля Ицхаку Герцогу о полном помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции.

Уточнялось, что глава Белого дома назвал «политическими и необоснованными» дела против главы израильского правительства. Герцог сообщил, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».