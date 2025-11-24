Летчик: Су-57Э может вести маневренный бой даже с тяжелыми ракетами

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э может вести маневренный воздушный бой с выходом на критические режимы даже при наличии на борту тяжелых ракет воздух-поверхность большого радиуса для уничтожения РЛС.

© Российская Газета

Наличие на борту ракет воздух-поверхность накладывает на любой самолет очень серьезные ограничения: и на перегрузки, и на углы атаки, и в целом на маневренность. Однако, как рассказал ТАСС по итогам выставки Dubai Airshow 2025 заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого ОАК Ростеха Герой России Сергей Богдан, новейший истребитель Су-57Э и с таким оружием может вести маневренный воздушный бой.

Свое умение самолет показал в Дубае. На истребителе были две ракеты воздух-воздух и две - воздух-поверхность большого радиуса для уничтожения РЛС. Эти ракеты достаточно тяжелые, и сам самолет потяжелел. Но летчики показали в полном объеме все фигуры высшего пилотажа - критические режимы, штопорные вращения на "срывных" углах атаки.

Как добавил Сергей Богдан, на шоу стараются не пилотировать на больших скоростях. Самолеты Rafale, F-35, например, на авиашоу разгоняются до очень больших скоростей, иногда близких к трансзвуковой. Они уходят на большие расстояния от зрителей. У Су-57Э достаточно емкий по содержанию пилотаж, и для зрителей, и для специалистов этого вполне достаточно. Они успевают увидеть все возможности самолета и не утомляются от однообразия похожих маневров.