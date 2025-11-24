Две украинские ДРГ перестреляли друг друга под Купянском

Под Купянском произошёл инцидент с участием двух диверсионных групп ВСУ. По данным силовых структур, группы по ошибке открыли огонь друг по другу во время попытки проникновения в город.

Как отмечают ведомства, задачей диверсантов было нанесение ударов по российским подразделениям на одном из участков обороны и последующая демонстративная установка украинских флагов. Планировалось создать видимость частичного контроля над Купянском для дальнейшего информационного сопровождения. Радиоперехваты подтвердили, что действия двух групп не были согласованы, что и привело к столкновению.

В результате перестрелки, по данным силовиков, противник потерял убитыми пять человек, ещё трое получили ранения. Ошибка стала следствием отсутствия взаимодействия, спешки и некомпетентности командования, работавшего с неподготовленным личным составом.

Ранее начальник Генерального штаба доложил руководству страны об освобождении Купянска.