Пушилин объяснил отказ бойцов ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются сдаваться в плен в Димитрове из-за страха быть убитыми своими же. Такое объяснение он привел в интервью РИА Новости.

Он отметил в разговоре с агентством, что сейчас фиксируются немногочисленные попытки противника сдаться в плен.

«Все знают, что при сдаче в плен противник пытается уничтожать своих же. И это, конечно, является сдерживающим фактором, потому что, я думаю, в противном случае была бы массовая сдача в плен со стороны врага», — поделился Пушилин.

До этого глава ДНР пообещал, что из государственного резерва выделят генераторы и топливозаправщики.

Глава ДНР заявил об успешном продвижении российских войск в районе Красноармейска

Пушилин обсудил эту возможность с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым.