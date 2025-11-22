СМИ: человечество стоит опасно близко к началу ядерной войны

Человечество с каждым годом все ближе к ядерной войне: арсеналы растут, новые технологии разрабатываются, пишет в статье для Daily Mail колумнист Тони Реннелл.

© Public domain

Автор статьи отметил, что принадлежит к поколению, выросшему в ядерную эпоху, живущему под угрозой тотального истребления.

«Чудо, что мы все еще не истребили сами себя. Потому что в нашем все более нестабильном мире до Судного дня нас отделяет всего один безрассудный шаг, один просчет, один технический сбой, одно минутное помрачение рассудка», — отметил Реннелл.

По его словам, планета неоднократно стояла на грани, особенно это чувствовалось во времена Карибского кризиса. Но тогда лидеры пошли на компромисс, не нажали кнопки.

Ученые раскрыли, где сохранится жизнь после ядерной войны

Вместе с тем, сложно дать прогноз того, будет ли реакция современных лидеров столь же взвешенной, как тогда, в 60-е годы.

«Угроза висит над нами, но мы не только притворяемся, что ее нет, но еще и усугубляем, когда наращиваем арсеналы и доводим разрушительную силу до абсурда», — разъяснил колумнист.

Обозреватель уточнил, что официально в ядерный клуб входят 9 государств. Вместе с тем, по неподтвержденным данным, около 40 стран либо уже имеют доступ к необходимым технологиям и материалам, либо способны создать ядерное оружие — в некоторых случаях практически мгновенно.

Вот реальные масштабы пороховой бочки, на которой мы все сидим, констатировал Реннелл.