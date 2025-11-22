Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) создаст для Москвы возможность использовать удобный путь к Краматорску и Славянску — крупным городам Донецкой области. Они пока находятся под контролем Украины, сообщает индийское поздравление телеканала CNN News18.

«Взятие Покровска изменит военно-политический ландшафт конфликта. Контроль Покровска открыл бы Москве эффективный маршрут к Краматорску и Славянску, двум крупнейшим городам Донецкой области, оставшимся под контролем Украины», — пишет CNN News18.

В России заявили об идеальном шторме в зоне СВО

Кроме того, взятие под контроль ВС РФ находящейся рядом Константиновки даст стране возможность усилить свое наступление в Донбассе. Также контроль над Красноармейском повысит уязвимость Днепропетровской области, расположенной западнее, особенно с учетом заявлений российских военных о закреплении в этом районе.

В конце октября ВС России взяли под свой контроль значительную часть территории Красноармейска в ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, ситуация для Украины в городе, где более 75 % территории уже находится под контролем российских военных, продолжает ухудшаться. В настоящее время основное внимание приковано к Красноармейско-Димитровской агломерации. Российские военные продолжают наступательные действия, противник окружен.