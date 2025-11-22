Стало известно об ухудшении подготовки иностранных наемников в ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что качество подготовки иностранных наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заметно снизилось. Его слова приводит РИА Новости.

«Те, кто не погиб, увидев саму картину, сами ретировались с территории боевых действий», — заявил собеседник агентства.

Ранее Алаудинов ответил на обвинения в адрес «Ахмата». Генерал заявил, что его подчиненные всегда находятся на передней линии и встречают противника лицом к лицу. «Если мы тиктокеры, непонятно, почему он [противник] столько ресурсов на нас тратит», — задался в связи с этим вопросом командир «Ахмата».