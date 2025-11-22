Затягивание конфликта на Украине не улучшит переговорные позиции Киева, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источник в украинских разведывательных структурах.

Как указало издание, Киев сталкивается одновременно с несколькими проблемами, среди которых продвижение армии России быстрыми темпами, нехватка пехоты и внутриполитические скандалы.

В России допустили затягивание принятия Зеленским плана по урегулирования конфликта

«Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? Предлагаемая сделка не станет лучше к тому моменту», — высказался источник.

Ранее политолог Владимир Жарихин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский будет изворачиваться и тянуть время, чтобы не принимать план урегулирования конфликта на Украине.