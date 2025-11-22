Военный эксперт заявил о «списании» ВСУ ради оружия Запада

Украинский президент Владимир Зеленский запретил бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «котлах» сдаваться, чтобы те тянули время, удерживая позиции до последнего, но судьба этих военных Киев не интересует, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет Ura.ru.

© Лента.ру

По его словам, «ВСУ в окружении списали». «Зеленский сделал это для того, чтобы в какой-то степени дополнительно подготовить людей, провести мобилизацию, хоть как-то у Запада просить оружие», — отметил он.

Стало известно о положении ВСУ в Волчанске

По мнению специлиста, в предложенном американским лидером Дональдом Трампом мирном плане по Украине есть «убийственные» для Киева положения, на которые он не согласится. Дандыкин подчеркнул: придется либо Вашингтону «разбираться с Зеленским, либо этим займется Россия».

Ранее Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ.