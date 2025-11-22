На данный момент потери Вооруженных сил Украины насчитывают свыше 500 тысяч убитых человек. Более того, в армии сейчас столько же раненых. Об этом в субботу, 22 ноября, заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко.

— У нас более 500 000 погибших солдат и столько же раненых. Это образно. Я считаю, что эти цифры могут быть даже выше, заявил парламентарий, его цитирует Telegram-канал издания Clash Report.

21 ноября боец ВСУ Владислав Потоцкий заявил, что Киев полностью потерял Красноармейск. По словам военного, без серой зоны путь для отступления из Мирнограда составляет приблизительно 1,8 километра.

18 ноября СМИ сообщили, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. По данным журналистов, на начало текущего года потери украинских войск превысили миллион бойцов, а за год Украина потеряла свыше 450 тысяч человек убитыми и ранеными.

7 ноября в американских СМИ появилась информация о том, что военные потери ВСУ в зоне специальной военной операции, включая безвозвратные и санитарные, составили 1,7 миллиона бойцов.