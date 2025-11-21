В США начали угрожать Украине из-за отказа Зеленского от мирного плана Трампа
США предъявили Украине ультиматум с требованием подписать американский мирный план до 27 ноября, угрожая полным прекращением поставок вооружений и обмена разведданными. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на дипломатические источники.
По информации агентства, администрация президента США Дональда Трампа начала оказывать давление на Киев после отказа президента Украины Владимира Зеленского принять предложенные американские условия урегулирования.
Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США
Ультиматум США связан с предыдущим отказом украинского руководства принять американский мирный план, который предполагает значительные территориальные уступки и отказ от вступления в НАТО. Заместитель постпреда Украины в ООН ранее заявила, что страна не пойдет на признание части своих территорий российскими и не будет нарушать «красные линии», а европейские союзники выразили опасения, что предложенные условия будут равносильны капитуляции.