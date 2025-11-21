США предъявили Украине ультиматум с требованием подписать американский мирный план до 27 ноября, угрожая полным прекращением поставок вооружений и обмена разведданными. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на дипломатические источники.

«США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если она не подпишет американский мирный план до 27 ноября», — сообщает Reuters.

По информации агентства, администрация президента США Дональда Трампа начала оказывать давление на Киев после отказа президента Украины Владимира Зеленского принять предложенные американские условия урегулирования.

Ультиматум США связан с предыдущим отказом украинского руководства принять американский мирный план, который предполагает значительные территориальные уступки и отказ от вступления в НАТО. Заместитель постпреда Украины в ООН ранее заявила, что страна не пойдет на признание части своих территорий российскими и не будет нарушать «красные линии», а европейские союзники выразили опасения, что предложенные условия будут равносильны капитуляции.