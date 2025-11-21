Власти США усиливают давление на Украину из-за отказа Киева принять новое мирное соглашение главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, Вашингтон может остановить отправку Украине оружия и разведданных, если Киев не согласился на новый мирный план. Согласно ожиданиям США, Украина должна будет принять предложение до 27 ноября.

«Украина сталкивается с более сильным давлением со стороны Вашингтона, чтобы она согласилась с рамками мирной сделки с Россией, поддерживаемой США, чем во время предыдущих переговорных усилий, включая угрозы прекратить предоставление разведданных и оружия», — сообщает издание.

Ранее в СМИ появилась информация о содержании нового плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине. После этого инициатива подверглась резкой критике со стороны союзников Киева.