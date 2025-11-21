Военные эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

После освобождения Купянска российские военнослужащие смогут двигаться в сторону Славянска и нарастить снабжение группировки «Запад», чтобы наступать на Чугуев. В беседе с газетой «Взгляд» военные эксперты Федор Громов и Юрий Кнутов объяснили стратегическую важность взятия города в Харьковской области.

Громов отметил, что находящиеся в Купянске бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) окружены, они все еще отнимают значительную часть сил Российской армии.

«В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», — предупредил военкор.

При этом, по его словам, если войска РФ встанут по Осколу, это освободит часть сил, так как держать оборону по реке гораздо легче.

«Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», — считает Громов.

Кнутов добавил, что после взятия Купянска российских бойцов ожидает работа в агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново.

«Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Купянска под полный контроль РФ. Президент посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад».