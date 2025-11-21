Минобороны РФ показало кадры освобождения Купянска

Министерство обороны России в пятницу, 21 ноября, впервые опубликовало видео из освобожденного города Купянска в Харьковской области.

На опубликованных кадрах показано уничтожение боевой техники и позиций подразделений Вооруженных сил Украины, а также живой силы противника с использованием беспилотных летательных аппаратов и высокоточных ударов. На видео также показаны бои за город и действия российских солдат.

— Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных действий завершено освобождение города Купянска в Харьковской области. Кадры из различных районов города, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В этот же день в министерстве сообщили, что военнослужащим российской армии удалось освободить населенные пункты Платоновка Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области. Освобождением занимались подразделения «Южной» группировки войск.

20 ноября в ведомстве также рассказали, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области от присутствия украинских формирований.