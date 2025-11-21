В зоне СВО появится беспилотный комплекс "Тихон" на базе "Буханки"

В зоне СВО будут применять беспилотный комплекс "Тихон" на базе автомобиля УАЗ-452, известного в народе как "Буханка". Он позволит обеспечивать бойцов на "передке" всем необходимым, не подвергая риску водителя.

Впервые видео испытаний роботизированной "Буханки" в прифронтовой появилось в начале ноября. И вот военкор RT Александр Симонов разузнал подробности о чудо-машине у ее создателей. Как пояснил один из разработчиков Максим, идея модернизировать "Буханку" пришла, поскольку это самый популярный транспорт в зоне СВО. Беспилотный комплекс получил имя "Тихон" в честь конкретного бойца.

Машина управляется с помощью сервопривода через игровую консоль или FPV-пульт по сетям Wi-Fi и 4G. Сможет она подключаться и к Starlink. Модуль, который превращает обычный "УАЗ" в беспилотник, устанавливается буквально за пять минут.

В случае надобности его можно снять - бывают задачи, где без человека за рулем не обойтись. Возможен такой вариант, когда оператор управляет "Буханкой" из другой машины, которая едет за ней следом.

Вообще комплекс "Тихон" универсален и его можно поставить и на другие марки автомобилей. А в будущем разработчики готовы превращать в роботов БМП, танки и другую военную технику.