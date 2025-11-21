Предсказаны шаги Российской армии после взятия под контроль Купянска

Lenta.ru

Город Волчанск Харьковской области скоро перейдет под контроль России, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

«Скоро еще на выданье Волчанск. Освобождение Купянска несомненно скажется на быстром освобождении Волчанска, который недалеко от границы находится с Белгородской областью, и, соответственно, это будет и, скажем так, на других направлениях, где тоже сейчас идут бои. Я думаю, в скором времени и Красноармейск, и Димитров, Северск возьмем. То есть мы наблюдаем, что дела у нас идут достаточно хорошо фактически на всех направлениях», — поделился эксперт.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.

До этого о том, что битва за Волчанск приближается к завершению, писал Telegram-канал «Архангел Спецназа». «Основная часть населенного пункта перешла под контроль ВС РФ. Наши бойцы проводят зачистку в подвалах, добивают разрозненные группы противника в городе», — указывалось в сообщении.