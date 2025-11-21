Генерал с позывным «Ермак»: что известно о самом молодом командующем в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин, посетивший один из командных пунктов в зоне СВО 20 ноября, представил на совещании с военачальниками нового командующего Южной группировкой войск и командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Сергея Медведева. Это самый молодой командующий в истории ЮВО. Ему 46 лет. За время СВО он дважды был повышен в звании: в декабре 2022 года стал генерал-майором, а в мае 2024 года — генерал-лейтенантом.

© Московский Комсомолец

О генерале, сделавшем столь стремительную военную карьеру, до 20 ноября было известно мало. Он, как заметил один из информационных ресурсов, «медийным вниманием был обделен, хотя и явно незаслуженно».

Докладывая президенту о действиях Южной группировки войск генерал-лейтенант Сергей Медведев обозначил оперативные цели, включая освобождение Константиновки к середине декабря. Штурмовые подразделения уже действуют в нескольких районах города. Он также заявил о взятии под контроль Купянска, Ямполя и 80% Волчанска Харьковской области.

На посту командующего Южной группировкой войск Медведев сменил генерал-полковник Александра Санчика, который в ноябре был назначен заместителем министра обороны РФ, ответственным за материально-техническое обеспечение.

До нового назначения назначения Сергей Медведев был начальником штаба ЮВО, а до этого командовал одной из самых больших общевойсковых армий Южного военного округа — 58-й. Эту армию неофициально называют «Кавказской» и кадровым трамплином для ее командующих. В разное время ее возглавляли Валерий Герасимов (сейчас начальник Генштаба ВС РФ), Андрей Картаполов (генерал-полковник, глава комитета Госдумы по обороне), Андрей Гурулёв (генерал-лейтенант, депутат Госдумы), другие известные генералы.

Что известно о новом командующем войсками ЮВО? Сергей Викторович Медведев родился в 1979 году в Праге, в семье кадрового военного, который служил в Центральной группе войск Советской армии. Он прошёл все ступени офицерской воинской службы, окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. До мая 2022 года Сергей Медведев занимал должность начальника штаба 11-го армейского корпуса Балтийского флота ВМФ России. В октябре 2023 года Сергей Медведев стал командующим 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Позывной генерала в зоне СВО - «Ермак».

Как сообщают информационные ресурсы, достоверных сведений о составе семьи Сергея Медведева нет.