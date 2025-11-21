Стало известно о положении ВСУ в Волчанске

Российские войска выбивают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Вооруженные силы России контролируют большую часть территории города. Как стало известно каналу, ВСУ остались только в южной его части.

Telegram-канал «Архангел Спецназа» предрек скорое завершение боевых действий за этот участок фронта.

Командование ВСУ прибегает к попыткам удержания позиций любой ценой. Так, технический персонал аэродромов украинских Воздушных сил переброшен под Волчанск Харьковской области, чтобы залатать образовавшиеся дыры в составе.