В Британии рассказали о «детальном плане» отправки войск на Украину

Великобритания утвердила детальный план размещения войск на Украине после возможного прекращения огня. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава оборонного ведомства Джон Хили.

«Мы проводили разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения задействуем, как их развернуть и какие роли они будут играть», — заявил он.

По словам министра, план предусматривает, что контингент разместят в тыловых районах Украины, вдали от линии фронта и границ России. При этом основной задачей военный будет обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным подсчетам, на реализацию плана планируется потратить порядка £100 млн ($130 млн).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева не отправляют войска на территорию Украины, поскольку «боятся своих обществ» и не хотят быть втянутыми в конфликт. Он подчеркнул, что вопрос ввода европейских войск на Украину во время боевых действий требует осторожного подхода. По его словам, если сильно давить на союзников, возможны негативные последствия.

До этого Служба внешней разведки России заявила, что Франция готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Как Москва ответит на это и кто еще из европейских стран может последовать примеру Парижа и Лондона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Португалия готова отправить военных на Украину.