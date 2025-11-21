Китай испытывает гиперзвукового убийцу авианосных ударных групп

Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету DF-27, предназначенную для уничтожения западных авианосных, сообщает Military Watch Magazine.

Ожидается, что ракета будет иметь дальность от 5000 до 8000 километров.

"Хотя ракета способна поражать американские военные базы в Тихом океане, в том числе на Гуаме и Гавайях, по имеющимся данным, она предназначена для поражения военных кораблей в море, подобно ракетам средней дальности DF-26 и средней дальности DF-21D", - пишет MWM.

DF-27 - одна из трех баллистических ракет средней дальности с гиперзвуковыми планирующими блоками, созданных на сегодняшний день. Первой в марте 2024 года на летные испытания вышла северокорейская "Хвасон-16Б" , а в ноябре того же года - российский "Орешник".

Китай долгое время был мировым лидером в разработке противокорабельных баллистических ракет, которые не получили широкого распространения в других странах и которые потенциально могут представлять серьезную угрозу для военных кораблей Западного блока на большей части Тихого океана, напоминает издание.

"Дальность действия этого арсенала расширилась от западной части Тихого океана при использовании DF-21D до Гуама в центральной части Тихого океана при применении DF-26, а DF-27 позволяет расширить дальность еще дальше вглубь океана", - отмечает MWM.

Одной из потенциальных слабостей DF-27 остается зависимость от данных со спутников или дронов для наведения на цели, поскольку уничтожение или вывод из строя дружественных спутников может сделать нанесение ударов с достаточной точностью для уничтожения вражеских военных кораблей очень сложной задачей. Однако разработка Китаем беспилотных самолетов-невидимок межконтинентальной дальности может стать альтернативным способом получения данных для наведения.