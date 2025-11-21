Появилось первое видео с российскими бойцами в освобожденном Купянске

В Сети появилось первое видео из освобожденного Купянска. Бойцы ВС РФ с флагами страны записали его из разных точек города.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Оперативный простор", можно увидеть, как штурмовики проводят зачистку зданий и устанавливают контроль над Купянским сахарным комбинатом и Купянским молочно-консервным комбинатом, площадью Розы Люксембург, Юбилейным микрорайоном.

Зафиксировал дрон и забавный момент, как местный пес радостно сопровождает военнослужащих возле храма святителя Луки Крымского. В финале ролика бойцы 121-го мотострелкового полка 68-й гвардейской дивизии 6-й армии ВС РФ с флагами России сообщили об освобождении города у входа в Купянскую центральную больницу.

Украине грозит обрушение фронта на Купянском направлении

Ранее глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Он уточнил, то сейчас войска продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол.